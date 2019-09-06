- Naim Süleymanoğlu'nun kitap tanıtımı yapıldı

İSTANBUL - Olimpiyat ve Dünya şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan 'Naim Süleymanoğlu Cep Herkülü' kitabının tanıtım toplantısı yapıldı. İstanbul'da bir otelde yapılan tanıtım toplantısına Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ve Naim: Cep Herkülü filminin medya direktörü Arzu Mildan katıldı. Yapılan toplantıda Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, 'Naim Cep Herkülü' adlı kitap hakkında bilgiler verirken, çekimleri devam eden 'Naim: Cep Herkülü' filminin de fragmanı gösterildi. Başkan Taşpınar toplantıda yaptığı açıklamada, Naim Süleymanoğlu gibi sporcuların çok nadir olduğunu söyleyerek, "Naim, 3 olimpiyat, 7 dünya 7 avrupa şampiyonluğu aldı. Bu bir rekor. Ayrıca da rekorları var. Bu tip rekor kıran sporcular dünyada az. Bize Naim'i anlatın deseler ne diyebiliriz diye düşündüğümüzde herhalde hep birlikte Cep Herkülü desek onu anlatmış oluruz diye düşünüyorum. Amerika'da Dünya Şampiyonası'nda bu ismi ona taktılar. Tam da isabet olmuş. Naim vücudunun 3 katının 10 fazlasını kaldırdı. Bir defada 190 kg. Peş peşe 3 olimpiyatta şampiyon oldu" şeklinde konuştu."Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası düzenleyeceğiz"Başkan Taşpınar, Naim Cep Herkülü kitabının 4 bölümden oluştuğunu dile getirerek, "O kadar büyük bir sporcu ki onun için ne yapsak azdır diyorum ama yine de yapabileceğimiz şeyden bahsetmek istiyorum. Vefatından sonra onun adına Türkiye Şampiyonası'nı düzenledik. Bir de uluslararası yarış yapmak istedik. Bu külfetli bir iş. Birtakım belediyelerden söz aldık. Vefatının 2. yılında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in bunu üstlenebileceğini tüm masraflarını karşılayabileceğini söyledi. 14-17 Kasım'da Gaziantep'te Naim Süleymanoğlu Uluslararası turnuvayı yapacağız. Bu uluslararası yarışma gümüş puan verecek. Vefatından sonra çok güzel bir mezarlık yaptık. Kızım mimar ve onunla ilgili çalışmalar yaptım. Müthiş projeler çıktı. Bir şey daha yapmalıydık. Naim'in hayatını bir kitapçık haline getirmemiz gerekirdi. Onunla ilgili bilinen bilinmeyen ve benim çok önemsediğim kendi ağzından ifadeler. Bu kitapta kendi ifadeleri var. Bulgaristan'da spora başlaması Türkiye'ye gelişi başarıları ve vefatı olmak üzere 4 bölümden oluşuyor. Eksikler olursa daha sonraki baskılarda ilave etmeyi düşünüyoruz. Federasyon başkanı olarak benim de görmediğim belgelere ulaştık kitaba koyduk. Kitap önemliydi ama bir filmi de olmalı dedik. Böyle muhteşem, dünya tarihine geçmiş bir sporcunun filmi de olmalı dedik. Umarım kitap da film de çok iyi ses getirir ve başarılı oluruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA