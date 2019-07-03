03.07.2019 16:39
Haberler» Spor» Haber

Naim Süleymanoğlu Turnuvası IWF faaliyet programına alındı

Naim Süleymanoğlu Turnuvası IWF faaliyet programına alındı

Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası, IWF'nin faaliyet programına dahil edildi.

Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası, IWF'nin faaliyet programına dahil edildi. Turnuva 14-17 Kasım tarihlerinde Gaziantep'te yapılacak.

Türk halterinin efsane isimlerinden Naim Süleymanoğlu adına 14-17 Kasım tarihlerinde Gaziantep'te yapılacak olan Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası, Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) tarafından organizasyon takvimine dahil edildi. Gümüş kategorisinde düzenlenecek olan turnuva, olimpiyatlara da kota verme özelliği taşıyacak.

Turnuvada adını ilk 6'ya yazdıran sporculara ödüller dağıtılacak. Sıralamaya göre sporcular, 2 bin, bin 750, bin 500, bin 250, bin ve 750 Dolar ödül kazanacak. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Naim Süleymanoğlu, Gaziantep, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:55   Boluspor'un yeni hocası Giray Bulak oldu
18:51   Medipol Başakşehir'de sağlık kontrolleri
18:39   "Sene Hep 2011" projesi
18:37   Trabzonspor, Ahmet Canbaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
18:25   Trabzonspor, Ahmet Canbaz'ı KAP'a bildirdi
18:23   Boluspor'da Giray Bulak dönemi
18:19   Boluspor'da Giray Bulak dönemi - BOLU