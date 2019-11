Naim Süleymanoğlu vefatının 2. yılında mezarı başında anıldı

Halterin efsane ismi Naim Süleymanoğlu, ölümünün ikinci yıl dönümünde kabri başında anıldı. Anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu, vefatının ikinci yılında Edirnekapı Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anıldı. Edirnekapı Mezarlığı'nda Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen törene, Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar, Naim Süleymanoğlu'nun ailesi, genç sporcular ve çok sayıda seveni katıldı. Anma töreninde konuşan Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar Naim Süleymanoğlu'nun kendini Dünya'ya kabul ettirmiş çok büyük bir sporcu ve şampiyon olduğunu söyledi. Gençlerin yabancı sporcuları daha çok bildiğinden yakınan Taşpınar, "46 Dünya rekoru vardı. 3 olimpiyat, 7 Dünya, 7 Avrupa şampiyonluğu vardı. Onun yanında Dünya ikincilikleri de var. Çok büyük başarılara imza atmış dünyaca ünlü bir sporcuydu. Gençliğimiz hep yabancıları öğreniyorlar. Yabancı artistleri ve sporcuları iyi biliyorlar. Sorduğumuz zaman da pat diye söylüyorlar. O bakımdan Naim Süleymanoğlu'nu herkesin ezberlemesi ve bilmesi çok önemlidir" dedi.

"O büyük çınar ve biz onun gölgesinde yaşıyorduk"

Törene Süleymanoğlu'nun ailesinden isimler de katıldı. Naim Süleymanoğlu'nu anmak için mezarı başında toplananlara seslenen Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, "O büyük çınar ve biz onun gölgesinde yaşıyorduk. Çınar yıkıldı ve bizi yalnız bıraktı" dedi.

"Vefatından sonra kıymeti biliniyor"

Avustralya'dan kaçmasına yardımcı olduğunu ifade eden Rasim Arda, "Kardeşimizi anmak için buraya toplandık. Ona karşı sevgimiz her geçen daha da artıyor. İnsanların vefatından sonra kıymeti biliniyor. 1986 senesinde Avusturalya'ya geldiğinde onunla ilgilenmeye başladım. İlk gelişinde olmadı yaşı tutmuyordu. İkinci gelişinde ona yardımcı olduk ve Türkiye'ye gönderdik" dedi.

"Onur ve gururla mezarını ziyarete geliyoruz"

Naim Süleymanoğlu'nun 35 yıllık arkadaşı İbrahim Müminoğlu, "Her saniye her dakika aklımda bir türlü silip atamıyorum. Naim Süleymanoğlu'nun ismini duydukça onur ve gururla mezarını ziyarete geliyoruz. Keşke kendisini genç yaşta kaybetmeseydik. Üzgünüm çok üzgünüm. Kendisi benim 35 yıllık arkadaşım. Olağan üstü ve çok değerli, yardımsever, vatanını ve bayrağını seven biriydi" ifadelerinde bulundu. Konuşmaların ardından anma töreni, okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla sona erdi.

'Naim Süleymanoğlu kimdir'

Tüm zamanların en iyi haltercisi olarak gösterilen Naim Süleymanoğlu, haltere 1977'de henüz 9 yaşındayken başladı. 15 yaşında Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. 16 yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı. Kariyeri boyunca 3 Olimpiyat Altın madalyası, 7 Dünya Şampiyonluğu ve altı Avrupa Şampiyonluğu var. Tam 46 kere dünya rekoru kırdı. "Cep Herkülü" lakaplı efsane sporcu, 18 Kasım 2017 tarihinde karaciğer yetmezliği nedeniyle vefat etti.

