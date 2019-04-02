Naime Bulut Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ÇANAKKALE BOZCAADA belediye başkan adayı olan Naime Bulut isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇANAKKALE BOZCAADA ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Naime Bulut isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ÇANAKKALE BOZCAADA adayı Naime Bulut kimdir? BTP ÇANAKKALE BOZCAADA adayı Naime Bulut yüzde kaç oy aldı?

Naime Bulut Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ÇANAKKALE BOZCAADA belediye başkan adayı olarak gösterilen Naime Bulut BOZCAADA ilçesinde % 0,24 oranında oy almıştır. BOZCAADA ilçesinde % 0,24 oranında oy olan Naime Bulut adlı BTP adayı toplamda 5 adet oy sayısına ulaştı.

ÇANAKKALE BOZCAADA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.