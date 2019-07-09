Nainggolan, Galatasaray'ın teklifini reddetti

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Galatasaray'ın oyuncuya yaptığı satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptı. Nainggolan ise Galatasaray'ı geri çevirdi.

Deneyimli futbolcu, yeni Teknik Direktör Antonio Conte'nin planları arasında yer almazken bu durum oyuncu cephesine iletildi. Çin'den teklifler alan Nainggolan, bu teklifleri değerlendirmeye aldı.

31 yaşındaki yıldız futbolcu Çin ekiplerinden Dalian Yifang ve Shanghai Shenhua'dan teklif alırken futbolcunun bu iki tekliften birini kabul etmesi bekleniyor.

Nainggolan, yalnızca bir yıl önce Roma'dan Inter'e 38 milyon euroya transfer oldu. Belçikalı futbolcu Inter'de geçirdiği bir sezonda 35 maça çıktı ve 7 gol atıp 3 asist yaptı.