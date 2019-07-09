09.07.2019 11:48
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Nainggolan, Galatasaray'ın teklifini reddetti

Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Inter'e dünyaca ünlü yıldız için teklif yaptı. Ancak Nainggolan, bu teklifi reddetti.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Galatasaray'ın oyuncuya yaptığı satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptı. Nainggolan ise Galatasaray'ı geri çevirdi.

Deneyimli futbolcu, yeni Teknik Direktör Antonio Conte'nin planları arasında yer almazken bu durum oyuncu cephesine iletildi. Çin'den teklifler alan Nainggolan, bu teklifleri değerlendirmeye aldı.

31 yaşındaki yıldız futbolcu Çin ekiplerinden Dalian Yifang ve Shanghai Shenhua'dan teklif alırken futbolcunun bu iki tekliften birini kabul etmesi bekleniyor.

Nainggolan, yalnızca bir yıl önce Roma'dan Inter'e 38 milyon euroya transfer oldu. Belçikalı futbolcu Inter'de geçirdiği bir sezonda 35 maça çıktı ve 7 gol atıp 3 asist yaptı.

Nainggolan, Galatasaray'ın teklifini reddetti

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Antonio Conte, Galatasaray, Spor

YORUMLAR (3)
REWİLLİON GS: Galatasaray ne kadar büyük bir kulüp ! NAİNGGOLAN Çin kulüplerini Galatasraya bir ekleme daha yapim UEFA kupalı Galatasaraya tercih edebiliyor . Para için diyenlere de şu cevap verilir , acaba Real Madrid transfer teklifinde bulunsa Çin takımlarını mı yoksa Realimi tercih eder diye sorarım o zaman ?
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DELİ MEMO: Laf etti bal kabağı ...
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ŞARJIM FULL: Karşımda Abdurrahim Albayrak varsa ben de reddederim.
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