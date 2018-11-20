Nakil Korkusunu Yendi, Sağlığına Kavuştu

20 Kasım 2018 Salı 12:29



20 Kasım 2018 Salı 12:29

ÇANAKKALE'de böbrek yetmezliği nedeniyle 10 yıldır diyalize giren Reşat Akın (60), yapılan nakil ile sağlığına kavuştu. Nakilden korktuğu için organ nakil merkezlerine 2 ay öncesine kadar başvuruda bulunmayan Akın, "Korkulacak hiçbir şey yokmuş" dedi.Çanakkale'de evli ve 3 çocuk babası Reşat Akın, 16 yaşından itibaren böbrek taşı rahatsızlığı yaşamaya başladı. Tedavi olmasına rağmen rahatsızlığı ilerledi. Reşat Akın, 10 yıl önce böbrek yetmezliğine de yakalandı. 10 yıl boyunca diyalize giren Reşat Akın, böbrek nakli ameliyatı olmaktan korktuğu için hiçbir nakil merkezine başvuru yapmadı. Akın, böbrek yetmezliği hayatını zorlaştırmaya başlayınca, nakil olmaya karar verdi.Akın, 2 ay önce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. Sıra beklemeye başlayan Reşat Akın'a beklediği haber 7 Kasım günü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nden geldi. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın yakınları organlarını bağışlama kararı aldı. Bağışlanan iki böbrek Çanakkale'de kaldı. ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi tarafından alınan böbreklerden bir tanesi, 2 aydır sıra bekleyen Reşat Akın'a nakledildi.'2 AY ÖNCE BAŞVURDU'ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, Reşat Akın'ın 16 yaşından itibaren böbrek taşı hastalığı nedeniyle çeşitli tedaviler aldığını belirterek, "Ancak önlenemeyen bir böbrek hasarı meydana geldiği için 10 yıl önce diyalize girmeye başladı. 10 yıldır hayatını makineye bağlı olarak ikame ettiriyor. Kendisi böbrek naklinden korktuğu için hiçbir merkeze kaydını yaptırmadı. Bundan 2 ay önce merkezimize müracaat etti. Makineye bağlı yaşamak istemediğini belirtti. Biz de kendisine uygun testleri yaptıktan sonra kayıt sırasına aldık. Reşat beye Organ Bağış Haftası'nda, 7 Kasım'da Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın yakınlarının organlarını bağışlaması sonucu sol böbreği uygun testler sonucu 3 saatlik bir operasyonla nakledildi" dedi.'KORKULACAK BİR DURUM YOKMUŞ'10 yıl boyunca böbrek yetmezliği nedeniyle büyük zorluklar çektiğini ifade eden Reşat Akın, "Diyalize giriyorum, gücüm kalmıyor. Yürüyemiyorum, halsizlik oluyor. Nakil olmaktan korkuyordum. O yüzden nakil için başvurmadım. Aslında korkulacak hiçbir durum yokmuş. O kadar rahat bir ameliyat oldu ki, keşke böbrek yetmezliğine yakalandığım ilk yıllarda bu ameliyatı olsaymışım. Şu anda o kadar mutluyum ki dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Cabir hocam ile ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi ekibinin hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - Çanakkale