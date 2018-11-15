Nakil Merkezi Umudun Adresi Oluyor!

Kornea Nakil Merkezi'nde yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, merkezde çeşitli nedenlerle görme problemi olan hastalara kornea nakli yaparak yeniden görmelerini sağladıklarını belirtti.

Gözün ön kısmındaki sorunlar nedeniyle görme problemi yaşayan hastalar için tek tedavi yönteminin kornea nakli olduğunu dile getiren Dr. Akan, "Kornea Nakil Merkezi'nde kurulduğu günden itibaren, 158 hastaya nakil gerçekleştirildi. Ayrıca çeşitli kentlerdeki 287 hastaya da kornea temin edildi. Merkezimizde yedi yaşından yetmiş yaşına kadar pek çok hastaya kornea nakli yapılarak görme yeteneğini kazandırılıyor" dedi.

FARKLI İLLERDEN BURSA'YA GELİYORLAR

Kornea nakli için merkeze başvuran hastaların en geç bir ay içinde ameliyat edildiğinin altını çizen Dr. Akan, "4 yılda 445 hastaya ışık olan merkezimize Kahramanmaraş, Siirt gibi pek çok ilden nakil olmak için hastalarımız geliyor. Merkezimizde yürüteceğimiz çalışmalarla bu başarıyı sürdürmek istiyoruz" şeklinde konuştu.