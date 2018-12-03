Nakilde En Çok Böbreğe İhtiyaç Var

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:31



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:31

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Aydın Ünal, Türkiye'de ve dünyada en sık ihtiyaç duyulan organın böbrek olduğunu belirtti.Ünal yaptığı yazılı açıklamada, organ bağışı ve naklinde Uluslararası Kayıt Sistemi verilerine göre, canlı vericiden böbrek naklinde Türkiye'nin dünyada ilk sırada yer aldığını, ancak kadavradan nakillerde çok alt sıralarda olunduğunu kaydetti.Türkiye'de ve dünyada en sık ihtiyaç duyulan organın böbrek olduğunu vurgulayan Ünal, "Ülkemizde yaklaşık 63 bin hastaya diyaliz uygulanıyor. Bu hastaların 22 bine yakını kadavra vericiden böbrek nakli bekliyor. Ülkemizde 2017 içinde toplam 3 bin 330 hastaya böbrek nakli yapılmıştır ve bu hastaların yalnızca beşte birinde böbrek verici kaynağı kadavra olmuştur. Böbrek nakli bekleme listesindeki hasta sayısını azaltmak için beyin ölümü gerçekleşen ve hayatını kaybeden hastalardan organ naklini artırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.Böbrek yetmezliğinin nakli gerekli kıldığını vurgulayan Prof. Dr. Aydın Ünal, böbrek yetmezliğinin en başta gelen nedenlerinin de diyabet ve hipertansiyon olduğunu belirtti.Ünal, yapılan araştırmaların Türkiye'de hipertansiyon, diyabet ve obezite sıklığının çok yüksek olduğunu ve bunun artmaya devam ettiğini gösterdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:"Bu sayılan hastalıklar bizim toplumumuzda ve tüm dünyada ilk sırada ölüm nedeni olan kalp ve damar hastalıklarının en önde gelen risk faktörlerindendir. Bu hastalıklar da beslenme ve hareketsizlikle yakından ilişkilidir. Biz ne yazık ki daha az hareket eden, daha fazla kilo alan ve daha fazla tuz tüketen bir toplum olduk. Bu bahsettiklerimiz hem kırsalda hem de kentte yaşayan bireyler için de geçerlidir. O yüzden bilinçli bir şekilde hareket etmek ve dozunda tüketim yapmak çoğu hastalığa karşı koruyucu olacaktır."