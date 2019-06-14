Nakille hayata tutunan çocuklar basketbolun yıldızlarıyla buluştu

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi Resmi Sağlık Sponsoru Memorial, Fenerbahçe Beko–Anadolu Efes arasında oynanan play-off final 3'üncü karşılaşmasında organ bağışına dikkat çekti. Karaciğer nakliyle hayata tutunan çocuklar maç öncesinde basketbolcularla bir araya geldi. 6 yaşındaki Zeynep Berra Çay, seyircilerin alkışlarıyla sahaya inip maçı başlattı.

Memorial Bahçelievler Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nden Prof. Dr. K. Yalçın Polat ve ekibi tarafından gerçekleştirilen karaciğer nakli operasyonlarıyla hayata tutunan Zeynep Berra Çay, Berat Çeçen (6), Mehmet Eymen Keskin (5), Berat Yüksek (7), İbrahim Ethem Südlü (4) 'Organ Bağışı Hayat Kurtarır' tişörtlerini giyerek Fenerbahçe Beko–Anadolu Efes arasında oynanan maç öncesinde basketbolcularla saha içinde bir araya geldi.

Organ nakli olan çocukların arasında bulunan Zeynep Berra Çay, Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat ile parkeye indi ve maçın başlaması için topu hakeme verdi. Yıldız oyuncuların ve seyircilerin alkışlarıyla sahaya inen Zeynep Berra, 'Organ Bağışla, Hayat Ver' mesajı verdi. Karaciğer yetmezliği nedeniyle komaya giren ve 9 ay önce annesinden alınan karaciğer ile hayata dönen Zeynep Berra, kendisi gibi binlerce organ yetmezliği hastasının sesi oldu.

"GELİN SİZ DE ORGAN BAĞIŞLAYIN"

Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, yıllardır Türkiye'de organ bağışı konusunda farkındalığın artması için önemli çalışmalar yaptıklarını ve bu organizasyonun da büyük ses getireceğini düşündüğünü belirterek, "Memorial Sağlık Grubu ülkemizde organ nakilleri ve organ bağışının artması yönünde son derece faydalı çalışmalar yapmış bir kurum. Özellikle pediatrik organ nakli vakalarından merkezimizin başarısı yüzde 95'in üzerinde. Daha dün 2 aylık bebeğimize karaciğer nakli yaptık. Bugün basketbolda ülkemizin gururu olan 2 önemli takımın mücadelesinde organ bağışına dikkat çekiyoruz. Çünkü ülkemizde her yıl binlerce insan organ nakli olamadığı için hayatını kaybediyor. Zeynep Berra, 9 ay önce yapılan karaciğer nakli ile hayata tutundu. Şimdi ise ailesiyle birlikte sağlıkla aramızda. Bu bize gurur veriyor. Amacımız çocuklarımız sağlıkla yaşasın, büyüsün, okula gidebilsin ve topluma örnek birer birey olsun. Bu heyecanlı atmosferde gelin siz de organlarınızı bağışlayın, hayat kurtarın demek için buradayız" dedi.

- İstanbul