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"Nakit yönetiminde entelektüel sermaye ve dijital altyapı gerekli"

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, nakit yönetiminin tüm dünyada her zamankinden daha önemli hale geldiğine dikkat çekerek, nakit yönetiminde "finansal entelektüel sermaye" ve "dijital altyapıya" ihtiyaç olduğunu vurguladı.

14.11.2019 12:23 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:23

Türk Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, nakit yönetiminin tüm dünyada her zamankinden daha önemli hale geldiğine dikkat çekerek, nakit yönetiminde "finansal entelektüel sermaye" ve "dijital altyapıya" ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Nakit Yönetimi alanındaki güncel gelişmeleri ve trendleri paylaşmak amacıyla bu yıl beşincisi düzenlenen Türk Ekonomi Bankası (TEB) Nakit Yönetimi Akademisi'nde, dönüşen dünyada nakit yönetimi, sürdürülebilir ekonomi ve dijitalleşme konuşuldu.

Leblebici konuşmasında, "Her şeyin anlık olarak değiştiği, hızlı aksiyon almanın yeni normal haline geldiği bu dönemde, nakit yönetiminde çok sağlam bir finansal entelektüel sermayaye ve sağlam bir dijital altyapıya ihtiyaç olduğu açık" dedi.

TEB Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gülümser Özgün Henden de, "Her Yönüyle Sürdürülebilirlik" başlıklı konuşmasında, dünya nüfusunun büyük bir hızla arttığını ve dünyanın sağlayabileceği kaynakların ise sınırlara yaklaştığına dikkat çekerek, sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekti ve ekledi:

"Bu konuyu ihmal etmek şirketleri yasal, finansal, ticari risk ve itibar riski ile karşı karşıya bırakabilir. Bu alanda daha fazla değer yaratmanın sırrı ise inovasyon ve yeni teknolojilerden geçiyor. Şirketlerin sürdürülebilirlik için değişimleri dikkate alarak iş modellerini sık sıkgüncellemesi gerekiyor. Kendi sektörümüz bankacılığa gelirsek, bankaların etki alanının müşterilerinde farkındalık sağlamak, inovasyonu desteklemek, çevreye duyarlı finansman çözümleri sunmak ve dijitalleşmeyi destekleyerek kağıtsız bankacılık yapmak olduğunu söyleyebiliriz."

"Her Yönü ile Ekonomide Sürdürülebilirlik" konulu panelde, nesnelerin interneti, robot çalışanların hayatımıza girişi, alışveriş, sağlık, tüketici alışkanlıkları, ödeme yöntemleri, satış ve lojistik yönetimlerinin değişimi hakkında konuşan CNN Türk Ekonomi Editörü Cem Seymen de, kısıtlı kaynakların etkin kullanılması, iş modellerinde sürekliliğin sağlanabilmesi, tedarik ve satış ağında yepyeni risklerin yönetilmesi gerektiğini belirtti. (Fotoğraflı)



Türk Ekonomi Bankası, Ümit Leblebici, CEO, Ekonomi

Kaynak: DHA

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