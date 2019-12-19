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Nakliye dolandırıcılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen nakliye dolandırıcılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

19.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:50
'da düzenlenen nakliye dolandırıcılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda gelen şikayet üzerine, nakliye için aldıkları malzemeleri yerine ulaştırmayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki çalışmanın ardından Esenyurt ve 'da bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Esenyurt'taki depoda yapılan aramada 28 ton ayçiçeği yağı, Bağcılar'daki depoda ise 400 bin lira değerinde çöp poşeti ve çalıntı mallar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, internet üzerinden nakliyeciler gruplarına girdikleri, buralardan iş aldıkları belirlendi. Şüphelilerin kiralık araçlarla taşıdıkları malzemeleri yerlerine teslim etmeyip Esenyurt ve Bağcılar'daki depolarına götürdükleri tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Nakliye dolandırıcılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Bağcılar, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA


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