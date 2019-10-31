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Nakliye için yüklediği bakırı hurdacıya satmaya çalışan tır şoförü yakalandı

Kayseri'den Mersin'e götürmek için yüklediği 22 ton 340 kilogram kalaylı bakırı, Gaziantep'te hurdacılara satmak isteyen tır şoförü ile 4 suç ortağı yakalandı.

31.10.2019 10:46Nakliye için yüklediği bakırı hurdacıya satmaya çalışan tır şoförü yakalandı
Kayseri'den Mersin'e götürmek için yüklediği 22 ton 340 kilogram kalaylı bakırı, Gaziantep'te hurdacılara satmak isteyen tır şoförü ile 4 suç ortağı yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'de bakır üreten bir fabrikadan tıra yüklenen 22 ton 340 kilogram kalaylı bakırın, teslim noktası olan Mersin Uluslararası Limanı yerine satılması amacıyla Gaziantep'e getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bakırı teslim alan tır şoförü F.Y'nin, aracındaki yükü Mersin'de boş bir araziye boşalttığı, ardından buradaki bakırları M.T.A. ve H.M'nin yardımıyla başka bir tır dorsesine yükleyerek Gaziantep'e getirdikleri tespit edildi.
Zanlılar, Geylani Mahallesi'nde hurdacılık yapan O.Y. ve A.S'ye malzemeleri satmak isterken suçüstü yakalandı.
Bulunan malzemeler, sahibine teslim edilmek amacıyla muhafaza altına alındı.
Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gaziantep, Kayseri, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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