17.06.2019 15:51
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Nakliye kamyonunu gelin arabası yaptı

Nakliye kamyonunu gelin arabası yaptı

Adana'nın Pozantı ilçesinde dünyaevine giren çift, nakliye kamyonunu gelin arabası yaptı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde dünyaevine giren çift, nakliye kamyonunu gelin arabası yaptı.
Pozantı'da yaşayan Bilge Özlü ile Mustafa Özdemir çifti, düğün törenlerine, gelin arabası yaptıkları 1962 model nakliye kamyonuyla gitti.
Mustafa Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sevdiği akrabası İbrahim Uğurlu'nun "Düğünün olursa gelin arabası benim kamyon olacak." dediğini belirtti.
Akrabasının nisanda vefat ettiğini dile getiren Özdemir, "Hem onun vasiyetini yerine getirmek istedim hem de sıra dışı olacağını düşündüğüm için nakliye kamyonunu gelin arabası yaptım. İyi ki yapmışım, çok güzel oldu. Düğün konvoyumuzu gören herkes bizi alkışladı." dedi.
Kaynak: AA
İbrahim Uğurlu, Adana, Pozantı, Güncel

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