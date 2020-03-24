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Nakliye tırı alev alev yandı

Nakliye tırı alev alev yandı Antalya'nın Aksu ilçesinde nakliye tırı alev alev yandı.

24.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:19
Nakliye tırı alev alev yandı
ANTALYA - Antalya 'nın Aksu ilçesinde nakliye tırı alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu güçlükle söndürülen tır, kullanılamaz hale geldi.
Yangın dün Aksu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nakliye tırında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin motor kısmından bir anda sardığı tır cayır cayır yanmaya başladı. İhbarın üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, güçlükle söndürdü.
Soğutma çalışmasının yapıldığı tır, kullanılamaz hale geldi. Nakliye tırı alev alev yandı

Kaynak: İHA

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Nakliye tırı alev alev yandı
Etiketler : Antalya, Aksu, 3. Sayfa

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