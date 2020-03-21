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Nakliyeci, 6 firmayı 800 bin lira dolandırdı

KAHRAMANMARAŞ'ta nakliye dolandırıcıları, 6 firmadan aldıkları 800 bin TL değerindeki iplik, kumaş ve biberi teslim edilmesi gereken adresler yerine kiraladıkları depoya götürdü.

21.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:38
Nakliyeci, 6 firmayı 800 bin lira dolandırdı

KAHRAMANMARAŞ'ta nakliye dolandırıcıları, 6 firmadan aldıkları 800 bin TL değerindeki iplik, kumaş ve biberi teslim edilmesi gereken adresler yerine kiraladıkları depoya götürdü. Polis , malzemeleri eksiksiz bulurken, olayla ilgili 1 kişiyi de gözaltına aldı.

Kahramanmaraş 'ta emniyete giden firma sahibi, anlaştığı bir nakliyeci ile ürünlerini İstanbul'a gönderdiğini ancak nakliyecinin ürünlerini adrese teslim etmeyip kendisini dolandırıldığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği özel bir ekip kurarak dolandırıcıların peşine düştü.

Yapılan çalışmada dolandırıcıların 6 firmanın 800 bin TL değerindeki iplik, kumaş ve biberini ürününü aldığı ancak adreslere teslim etmediği belirlendi. Malların yüklendiği TIR'ın izini süren ekip, aracın önce Osmaniye'ye, oradan da Gaziantep'e geçtiğini tespit etti. Araştırmayı Gaziantep'te yoğunlaştıran jandarmanın da desteğiyle bir depoya operasyon düzenledi. Depoda, 6 firmanın iplik, kumaş ve biberi eksiksiz olarak ele geçirilirken, depoyu kiralayan S.K. gözaltına alındı.

Şüpheli, sorgulanmak üzere Kahramanmaraş'a getirilirken, yeni gözaltıların da olacağı bildirildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Kahramanmaraş, Polis, Güncel

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