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Nakliyeci esnafı, sanal nakliye platformlarına tepki için eylem düzenledi

Nakliyeci esnafı, sosyal medyada bulunan sanal nakliye platformlarına tepki göstermek için Kadıköy'de toplanıp tepkilerini dile getirdi.

20.02.2020 16:03 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:05Nakliyeci esnafı, sanal nakliye platformlarına tepki için eylem düzenledi
Nakliyeci esnafı, sosyal medyada bulunan sanal nakliye platformlarına tepki göstermek için 'de toplanıp tepkilerini dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde, iddiaya göre, Mühendis Ece Aktan evinden taşınmak için armut.com adlı internet sitesinde gördüğü nakliye şirketi ile iletişim kurmuştu. Aktan, keşif için eve gönderilen 4 kişinin bin poundunu ve 5 bin lirasını çaldıklarını söylemişti. Bunun üzerine sosyal medyada nakliyeciler derneği üzerine linç kampanyası başlatıldığı iddia edilmişti. Kamuoyunu bilgilendirmek isteyen Evden Eve Nakliyeciler Derneği, Kadıköy iskelesinde bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasında konuşan Türkiye Evden Eve Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Ukan, "Bizler Ulaştırma Bakanlığının verdiği K-3 belgesine sahip evden eve nakliyecileriz. Son bir haftadır sosyal medyada sektörümüz itibarsızlaştırılıyor. Sosyal medya platformları yüzünden sektörümüze hırsız yaftası vuruluyor. Bizler bu işin mutfağından gelen devletin verdiği K-3 belgesi sahipleriyiz ama maalesef iletişim çağında bilgisayar üzerinde bizim emeğimizi çalıyorlar. Bizlere danışmadan, derneğimize danışmadan, Ulaştırma Bakanlığına danışmadan insanlarımız mağdur ediliyor. Bizler hırsız değiliz bu işin emekçileriyiz. Bizim ismimizi sorgulamadan platformlardan kimseyi evinize almayın" diye konuştu.

Basın açıklamasından sonra nakliyeci topluluğu sloganlar atarak dağıldılar. - İSTANBUL

Kadıköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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