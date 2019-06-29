29.06.2019 16:41
Haberler » Magazin » Haber

Nakliyeci kardeşler, tırı sünnet aracı yaparak çocuklarını gezdirdiler.

Nakliyeci kardeşler, tırı sünnet aracı yaparak çocuklarını gezdirdiler.

Bursa'nın İznik ilçesinde, nakliyeci kardeşler, tırı sünnet arabası yaparak çocuklarını gezdirdiler.

Bursa 'nın İznik ilçesinde, nakliyeci kardeşler, tırı sünnet arabası yaparak çocuklarını gezdirdiler.

Nakliyecilik yapan Remzi ve Recep Yavuz kardeşler, sahibi oldukları ekmek teknesi tırı süsleyerek, çocukları Ömer Kerim, Erdem, Eymen Berat ve Kayra'yı cadde ve sokaklarda gezdirdi. Erkekliğe ilk adımı atacak olan 4 kuzenin mutlulukları yüzlerinden okundu. Tır ile gezen çocuklar, "İznik'te bir ilki başardık. Tır sünnet aracı oldu. Mutluyuz" dediler.

Baba Remzi Yavuz, "Sünnetimizde bir değişiklik olsun istedik. Biz nakliyeciyiz. Çocuklarımız da çok istedi. İznik'te bir ilki gerçekleştirmiş olduk" dedi. - BURSA
Kaynak: İHA
Bursa , İznik , Magazin

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:40 Nakliyeci kardeşler, tırı sünnet aracı yaparak çocuklarını gezdirdiler.
16:36 Barış Akarsu, 40'ıncı doğum gününde mezarı başında anıldı
16:30 Ben Fero'nun Demet Akalın şarkısı izlenme rekoru kırdı
16:23 Ünlü komedyenden Geyikli paylaşımı
15:54 Çukur'un yıldız oyuncusu Berkay Ateş Avrupa'da yarışacak
15:20 Nikahtan sonra hamile olduğunu açıklayan Müge Boz, gelen eleştirilere sert çıktı
15:02 Sanata önem veren Sibel Can, ünlü ressama özel tablo hazırlatıyor