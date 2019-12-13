Kendisine teslim edilen 100 bin liralık malzemeyi başka ile götüren nakliyeci gözaltında

Ankara'dan İzmir'e gönderilen 100 bin lira değerindeki 3 bin 122 kutu temizlik malzemesi kendisine teslim edilen nakliyeci, malzemeleri sahibine götürmek yerine Aydın'daki bir depoya sakladı.

POLİS EKİPLERİ MALZEMELERİN YERİNİ TESPİT ETTİ

Edinilen bilgiye göre; Ankara'dan bir tıra yüklenen piyasa değeri yaklaşık 100 bin Türk Lirası olan çeşitli markalardaki temizlik malzemesi İzmir'e gönderildi. İzmir girişinde malzemeleri teslim alan nakliyeci, kendisine emanet edilen yükü sahibine götürmeyerek Aydın'daki bir depoya sakladı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan temizlik malzemelerinin yerini, hırsızlık olayında kullanılan kamyonu ve şüpheliyi tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Adresi belirlenen depoya yapılan operasyonda ele geçirilen temizlik malzemeleri sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan nakliyeci, ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.