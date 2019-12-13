Haberler » 3. Sayfa » Kendisine teslim edilen 100 bin liralık malzemeyi başka ile götüren nakliyeci gözaltında - Haberler

Kendisine teslim edilen 100 bin liralık malzemeyi başka ile götüren nakliyeci gözaltında

Aydın'da meydana gelen olayda, Ankara'dan İzmir'e götürmek üzere 100 bin lira değerindeki temizlik malzemesini teslim alan nakliyeci, malzemeleri İzmir'e götürmek yerine Aydın'da bir depoya sakladı. Polis ekipleri yaptığı operasyonla kamyonun ve temizlik malzemelerinin saklandığı deponun yerini tespit etti.

13.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:59

'dan 'e gönderilen 100 bin lira değerindeki 3 bin 122 kutu temizlik malzemesi kendisine teslim edilen nakliyeci, malzemeleri sahibine götürmek yerine 'daki bir depoya sakladı.

POLİS EKİPLERİ MALZEMELERİN YERİNİ TESPİT ETTİ

Edinilen bilgiye göre; Ankara'dan bir tıra yüklenen piyasa değeri yaklaşık 100 bin Türk Lirası olan çeşitli markalardaki temizlik malzemesi İzmir'e gönderildi. İzmir girişinde malzemeleri teslim alan nakliyeci, kendisine emanet edilen yükü sahibine götürmeyerek Aydın'daki bir depoya sakladı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan temizlik malzemelerinin yerini, hırsızlık olayında kullanılan kamyonu ve şüpheliyi tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Adresi belirlenen depoya yapılan operasyonda ele geçirilen temizlik malzemeleri sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan nakliyeci, ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kendisine teslim edilen 100 bin liralık malzemeyi başka ile götüren nakliyeci gözaltında

Ankara, İzmir, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:18 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tank palet fabrikası sorusu - Haberler
18:17 Volkswagen'in yeni fabrika kararını şubat ayına ertelediği iddia edildi - Haberler
18:14 Hatay, UNESCO "Öğrenen Şehirler Küresel Ağı"na katıldı - Haberler
18:10 Adalet Bakanı Gül'ün Van temasları - Haberler
18:06 Üzerine kaya düşen 3 asker yaralandı - Haberler
17:37 Selahattin Demirtaş'ın rahatsızlığı sonrası ilk fotoğrafı ortaya çıktı - Haberler
17:37 Çalıştığı kurumun 5. katından atlayarak intihar eden öğretim görevlisiyle ilgili yeni iddialar - Haberler
17:15 Güleda Cankel'in katiline istenen ceza belli oldu - Haberler
17:04 19 yaşındaki genç 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler
16:44 Kendisine teslim edilen 100 bin liralık malzemeyi başka ile götüren nakliyeci gözaltında - Haberler
13.12.2019 18:23:12