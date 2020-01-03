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Nakliyeciler eylem yaptı

Kilis'te bir grup nakliyeci, taşımacılık sistemindeki bazı uygulamaları protesto amacıyla eylem yaptı.

03.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:12
'te bir grup nakliyeci, taşımacılık sistemindeki bazı uygulamaları protesto amacıyla eylem yaptı.
Öncüpınar Gümrük Kapısı yolunda konvoy oluşturan araç sürücüleri, daha sonra Gaziantep-Kilis çevre yolu otogar kavşağına geldi.
Kilis Nakliyeciler Derneği Başkanı Mahmut Şahin Kara, burada yaptığı açıklamada, nakliyecilerin Türkiye genelinde başlattığı eyleme destek verdiklerini söyledi.
Tepkilerinin kesinlikle hükümete, devlete ve güvenlik güçlerine karşı gelmek olmadığını ifade eden Kara, "15 Temmuz'da nasıl devletimizin ve bayrağımızın yanında olduysak yine yanındayız. Bizim kanunlara boynumuz her zaman kıldan incedir. Amacımız bazı uygulamalar için altyapının oluşmaması ve sektörün bu hizmete uygun olmadığına karşı refleks göstermektir." diye konuştu.
Kara, kendilerini ilgilendiren uygulamaların bir komisyon tarafından yeniden gözden geçirilmesini istedi.
Açıklamanın ardından sürücüler dağıldı.
Nakliyeciler eylem yaptı

Gaziantep, Kilis, Güncel

Kaynak: AA


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