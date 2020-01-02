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NAKLİYECİLER KAMYONLARIYLA TEM'İ KAPATTI

Dijital takograf uygulamasını protesto eden bir grup nakliyeci TEM Otoyolu Tuzla-Orhanlı mevkii Ankara istikametini trafiğe kapattı.

02.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:22 NAKLİYECİLER KAMYONLARIYLA TEM'İ KAPATTI

Dijital takograf uygulamasını protesto eden bir grup nakliyeci TEM Otoyolu Tuzla-Orhanlı mevkii istikametini trafiğe kapattı. 

TEM Otoyolu Tuzla-Orhanlı mevkiinde kamyonlarıyla toplanan bir grup nakliyeci, Ankara istikametinde yolu kapattı. Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler korna çalan nakliyecileri ikna ederek kısa süre sonra yolu trafiğe açtı. Otoyolda oluşan uzun araç kuyruğu, yolun açılmasından sonra normale döndü.  Yeterli park alanlarının bulunmaması ve dijital takograf zorunluluğunu protesto ettiklerini belirten nakliyeciler yetkililerden çözüm yolu bulunmasını istedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yolu kapatan nakliyeciler

-Korna çalmaları

-Polisin grubu dağıtması

-Nakliyecilerin yollarına devam etmeleri

-Nakliyeci ile röp

-Genel ve detaylar



TEM Otoyolu, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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