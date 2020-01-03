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Nakliyeciler, taşımacılıktaki uygulamaları protesto etti

Bir grup nakliyeci, taşımacılık sistemine getirilen bazı uygulamaları protesto etmek amacıyla TEM Otoyolu'nun Tuzla-Orhanlı mevkisi Ankara istikametini kısa süreli trafiğe kapattı.

03.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:46 Nakliyeciler, taşımacılıktaki uygulamaları protesto etti
Bir grup nakliyeci, taşımacılık sistemine getirilen bazı uygulamaları protesto etmek amacıyla TEM Otoyolu'nun Tuzla- mevkisi Ankara istikametini kısa süreli trafiğe kapattı.
TEM Otoyolu Tuzla-Orhanlı mevkisinde bir araya gelen nakliyeciler, kontak kapattı. Çeşitli sloganlar atan ve yolu bir süre trafiğe kapatan nakliyeciler ile polis ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Nakliyeciler, gazetecilere yaptıkları açıklamada, dijital takograf uygulamasının kendilerini çalışamaz hale getireceğini savunarak, sorunun giderilmesi için yetkililerden talepte bulundu.
Nakliyeciler, açıklamanın ardından dağıldı.

Orhanlı, Tuzla, Güncel

Kaynak: AA

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