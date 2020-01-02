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Nakliyeciler TEM otoyolunu kısa süreli trafiğe kapattı

Bir grup nakliyeci, taşımacılık sistemindeki bazı uygulamaları protesto etmek amacıyla TEM Otoyolu'nun Tuzla-Orhanlı mevkisi Ankara istikametini kısa süreli trafiğe kapattı.

02.01.2020 17:11 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:12
Bir grup nakliyeci, taşımacılık sistemindeki bazı uygulamaları protesto etmek amacıyla TEM Otoyolu'nun Tuzla- mevkisi Ankara istikametini kısa süreli trafiğe kapattı.
TEM Otoyolu Tuzla-Orhanlı mevkisinde bir araya gelen nakliyeciler, kontak kapattı. Durumun verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Nakliyecilerle konuşan ekiplerin girişimleri sonucunda yol trafiğe açıldı.
Ankara istikametine doğru TEM Otoyolu'nda oluşan uzun araç kuyruğu, yolun açılmasından sonra normale döndü.
Nakliyeciler, gazetecilere yaptıkları açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sorunlarının giderilmesi için çözüm talebinde bulundu.
Nakliyeciler, yeterli park alanlarının bulunmaması, takograf uygulaması, nakliye fiyatlarının belirlenmesi ve yük bildirimleri konusundaki sorunların giderilmesini talep etti.
Nakliyeciler TEM otoyolunu kısa süreli trafiğe kapattı

TEM Otoyolu, Orhanlı, Tuzla, Güncel

Kaynak: AA


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