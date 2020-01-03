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Nakliyecilerden dijital takograf protestosu

Hatay'da bir grup nakliyeci, dijital takograf uygulamasını protesto için eylem yaptı.

03.01.2020 18:23 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:26
'da bir grup nakliyeci, dijital takograf uygulamasını protesto için eylem yaptı.
Antakya Organize Sanayi Bölgesi kavşağında bir araya gelen kamyon ve tır sürücüleri, taşımacılık sistemindeki dijital takograf uygulamasına tepki göstermek için Antakya- kara yolunun bir bölümünü trafiğe kapattı.
Yolu tamamen trafiğe kapatmak isteyen gruba jandarma ekipleri izin vermedi.
Bunun üzerine grup adına basın açıklaması yapan Alaattin Kandemir, kasko ve sigorta yönünden masraflarının ikiye katlandığını savundu.
Yapılan değişikliklerin de taşımacıları zor duruma soktuğunu öne süren Kandemir, "Veri yükleme uygulamasını, şoförlerin okuryazarlık durumundan dolayı bunu birçok kişi yükleyemeyecek. Bu şekilde olduğu zaman birçok arkadaşımız işsiz kalacak ve biz bu sistemi kabul etmiyoruz." dedi.
Açıklamanın ardından yolun kapatılan bir bölümü de trafiğe açıldı.
Nakliyecilerden dijital takograf protestosu

İskenderun, Hatay, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

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