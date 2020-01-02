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Nakliyecilerden yol kapatma eylemi

Kahramankazan ilçesinde bir grup nakliyeci yol kapatma eylemi yaptı.

02.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 02.01.2020 19:30 Nakliyecilerden yol kapatma eylemi
ilçesinde bir grup nakliyeci yol kapatma eylemi yaptı.
Lojistik Üssünde yük taşıyıcılığı yapan bir grup nakliyeci lojistik sektöründe uygulanmaya başlanacak Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemini protesto etme gerekçesiyle Ankara- İstanbul kara yolunu Akıncı gişeleri mevkisinde bir süre ulaşıma kapattı.
Eylem bir süre ulaşımın aksamasına neden oldu.
Uyarılara rağmen eylemin sürdürülmesi üzerine güvenlik güçlerince gruba müdahale edildi.
Yol yeniden trafiğe açıldı.
Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.
CHP Milletvekili Özkan Yalım da, park alanında toplanan nakliyecilerle görüştü.

Kahramankazan, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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