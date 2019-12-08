Haberler » 3. Sayfa » Nakliyecilik yapmak için çaldıkları kamyonla yakalandılar - Haberler

Nakliyecilik yapmak için çaldıkları kamyonla yakalandılar

Bolu'da polis ekipleri tarafından İzmir'den çaldıkları kamyonla yakalanan ve ifadelerinde amaçlarının nakliyecilik yaparak para kazanmak olduğunu söyleyen 2 kişi adliyeye sevk edildi.

08.12.2019 16:23 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:28Nakliyecilik yapmak için çaldıkları kamyonla yakalandılar

'da polis ekipleri tarafından 'den çaldıkları kamyonla yakalanan ve ifadelerinde amaçlarının nakliyecilik yaparak para kazanmak olduğunu söyleyen 2 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Bornova ilçesinde 2 gün önce park halindeyken çalınan 35 HSE 31 plakalı kamyonun doğu illerine gittiği ihbarını alan Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu geçişlerinden önlem alan ekipler, dün gece saat 04.00 sıralarında düzenledikleri operasyonla çalıntı kamyonu D-100 karayolu üzerinde yakaladı. Kamyonda bulunan İ.Ö. (51) ve R.T. (34) gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde bir süredir maddi sorun yaşadıklarını ve bu nedenle nakliye yapıp para kazanmak için kamyonu çaldıklarını söyledikleri öğrenildi. Çalıntı kamyon sahibine teslim edilmek üzere Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesine çekildi. - BOLU


Polis, İzmir, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:34 Geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakıma alınan doktor yaşam mücadelesi veriyor - Haberler
16:33 Şehir Üniversitesi tartışması büyüyor! Selçuk Özdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bankalara talimat vermeli - Haberler
16:29 Mustafa Denizli İran'daki olayları gerekçe gösterip Traktör takımıyla yollarını ayırdı - Haberler
16:29 Kapkaç baronu yakalandı - Haberler
16:25 Öztürk Yılmaz CHP'yi eleştirdi, yeni parti hazırlıklarına değindi - Haberler
15:54 Erdoğan'dan İslam ülkelerine zekat tepkisi: En zenginle en fakir arasındaki fark 200 katı aşıyor - Haberler
15:26 MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın "Asker karısı gibi ağlıyor" sözlerine tepki yağdı - Haberler
13:38 Perinçek'ten yeni partilere gönderme: AK Parti içerisindeki Amerika'nın, Amerika tarafından AK Parti'den kopartılması operasyonu - Haberler
13:34 2 polisin, linçten kurtardıkları Ceren'in katilinin kaçmasını yaralı halde engellediği ortaya çıktı - Haberler
8.12.2019 16:40:36