Nakliyecinin feci sonu...Yarım tonluk makinenin altında can verdi

Nakliyecinin feci sonu...Yarım tonluk makinenin altında can verdiYarım tonluk cips paketleme makinesinin altında feci şekilde can verdiÜzücü haberi babasının cep telefonunu açan polis memurundan duyan oğlu, olay yerine geldiğinde adeta donakaldıANTALYA - Antalya 'da kamyonetine yüklemek istediği yarım tonluk cips paketleme makinesinin merdivenlerden devrilmesi sonucu altında kalan nakliye şirketi şoförü Ali Göçer (55), feci şekilde can verdi. Üzücü haberi babasının cep telefonuna çıkan polis memurundan duyan oğlu Alper Göçer ise, olay yerine geldiğinde babasının cansız bedenini görünce adeta donakaldı.Olay bugün 13.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Varsak Karşıyaka Mahallesi 1515 sokak üzerindeki kuru pasta imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nakliyecilikle uğraşan Ali Göçer, satışı yapılan cips paketleme makinesini almak için imalathaneye geldi. İddiaya göre makineyi yük taşıma aracıyla çekmeye başlayan Göçer, merdivenlere geldiği sırada bir anda devrilen makinenin altında kaldı. İş yeri sahibi ile yanındaki bir kişinin yardımıyla Göçer, yaklaşık yarım tonluk makinenin altından çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, talihsiz adamın yaşamını yitirdiğini tespit etti. İş yerinin giriş kısmındaki merdivenlerin de zarar gördüğü gözlenirken, olay yeri inceleme ekipleri iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı.Oğlu adeta donakaldıBu sırada Ali Göçer'in cep telefonunu kamyonetinde bulan bir polis memuru, acı haberi ilk etapta yakınlarıyla paylaşmakta zorlandı. Ardından polisin çağırmasıyla olay yerine gelen Ali Göçer'in oğlu Alper Göçer, babasının cansız bedenini görünce donakaldı. Ayakta durmakta güçlük çeken Alper Göçer, yerde bir müddet oturarak gözyaşı döktü.Kaza yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Göçer'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.