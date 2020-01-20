Nakşibendi Şeyhi Çevik'in katil zanlısı: Sosyal medya mesajları için öldürdüm

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, bölgenin tanınmış kanaat önderlerinden Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik'i (50) tabancayla vurarak, öldüren Yakup Şeflekçi, mahkemece tutuklandı. Akaryakıt istasyonu sahibi Şeflekçi'nin ofisinde polis uyuşturucu madde buldu. Şeflekçi uyuşturucu kullandığını kabul etmezken, Şeyh Abdulkerim Çevik'i amcasının oğlunun 150 bin TL'lik borcu nedeniyle arabuluculuk yaptığı sırada tanıdığını, öldürme nedenini ise şeyhin sosyal medya paylaşımları olduğunu söyledi. Polisin ise Şeflekçi'nin, ceza almamak için böyle bir senaryo uydurmuş olabileceğini değerlendirerek, cinayeti çok yönlü araştırdığı öğrenildi.

KURAN KURSUNDA ÖLDÜRÜLDÜ

Dün saat 10.00 sıralarında, Güroymak'taki Şeyh Muhammet Hafit Kuran Kursu'nda meydana gelen olayda kursa gelen Yakup Şeflekçi, kanaat önderi ve öğretmen Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik ile görüştü. Şeflekçi, görüşme sırasında, yanında getirdiği tabancayı çıkarıp, Çevik'e ateş etti. Ağır yaralanan Çevik, Kuran kursu görevlilerince çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdulkerim Çevik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Abdulkerim Çevik, dün yapılan otopsinin ardından yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla akşam vakti düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından cinayetten 2 saat sonra gözaltına alınan Yakup Şeflekçi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞEFLEKÇİ'NİN ÇALIŞANI: SENARYOLAR ÜRETİYORDU

Olayla ilgili olarak benzin istasyonu çalışanlarından bir kişi, emniyete verdiği ifadesinde patronu Şeflekçi'nin son zamanlarda hayalperest hareketler sergilediğini kafasından senaryolar kurguladığını belirterek, "Yakup Şeflekçi hem petrol istasyonunun sahibi hem de patronum olur. Amcasının oğlu F.Ş, iflas etti ve piyasaya borçlandı. Güroymak'ta bulunan A.D. adlı kişinin bizim istasyona 20 bin TL borcu vardı. Yakup'un amcasının oğlu F.Ş.'nin de bu kişiye 150 bin TL borcu vardı. Bu borcu ise A.D., Yakup'tan istiyordu. Bu borç nedeniyle A.D ve Yakup Şeflekçi aracı olarak Abdulkerim Çevik'in yanına gittiler. Orda Abdulkerim Hoca, Yakup'u haklı gördü ve 150 bin TL borcu ödemesi gerekmediğini söyledi. 'Ancak bu alacaktan A.D, biraz fedakarlık yapar ve geri kalan parayı Yakup öderse iyi olur' şeklinde tavsiyede bulunmuş. Bunun üzerine Yakup sinirlenmiş. Bugün istasyona geldi ve bağırarak 'Ben adam öldürdüm' dedi. Patronum olan Yakup son zamanlarda hayalperest hareketler sergiliyordu. Hatta iki üç gündür de 'Tatvan'da darbe olacak' gibi şeyler söylüyor senaryolar kuruyordu. Adam öldürdüm deyince ben de bu nedenle kendisini ciddiye almadım. Patronum ayrıca uyuşturucu kullanırdı" dediği öğrenildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

Yakup Şeflekçi ise polisteki ifadesinde Abdulkerim Çevik'i amcasını oğlunun borcu nedeniyle yaptığı arabuluculuk sırasında tanıdığını öne sürerek, "15 gün önce Abdulkerim Çevik'le iflas eden amcamın oğlu F.Ş.'nin 150 bin TL borcu için konuştuk. Bunun benden tahsil edileceğini söyledi. Ancak kabul etmedim. Daha sonra internetten paylaşımlarını inceledim. Paylaşımlardaki ikinci kelimenin şifreli olduğunu düşündüm. Bu şifrelerle bazı kesimlere mesaj gönderdiğini düşünmeye başladım. Bu düşünce de hiç kafamdan gitmedi. Olayda kullanmış olduğum tabancayı da bir kamyoncudan 32 bin TL karşılığında satın aldım. Olay günü de öldürmeye karar verdim. Yanıma 3 silahı da aldım. Bulunduğu Eren Tepesi denen yere gittim. Yanına girdim. 150 bin TL muhabbeti hiç geçmedi. Ben girdiğimde tekti. Daha sonra birileri geldi yanına. O sırada aşağıya indim. Dışarıda bulunan türbeyi cep telefonumla kamerayla çektim. Aracıma girdim oturdum. Tekrar aklıma gelince de odaya tekrar girerek Abdulkerim Çevik'e ateş ettim. Sendeleyerek geliyordu bir kez daha ateş edip istasyona geldim" dedi.

CEZADAN KURTULMA ÇABASI

Cinayetle ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis ekipleri cinayeti daha önceden planladığı ihtimaline ve yanında çalışan işçinin verdiği ifadeye göre bu kişinin bu tür hayalperest ve senaryolar üretmesi nedeninin cezadan kurtulmak için yapma ihtimalini de çok yönlü araştırıyor.

10 BİN KİŞİ UĞURLADI

Çevik'in (50) cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Güroymak Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik için Erentepe Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Daha sonra Çevik'in cenazesi, cenaze namazı için omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde Şeyh Masum Camisi'ne getirildi. Cenaze namazına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK PartiBitlis Milletvekilleri Vahip Kiler,Cemal Taşar, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Jardarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Camide kılınan cenaze namazının ardından Abdulkerim Çevik'in cenazesi Erentepe mahallesindeki mezarlıkta dualar okunarak, gözyaşları arasında toprağa verildi.