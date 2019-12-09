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Nalan'dan gece yarısı baskın

Beş yıl aradan sonra İstanbul'da sahnelere start veren ve sevenlerinden büyük ilgi gören Nalan, bir yandan da yeni şarkısı için çalışmalarına son sürat devam ediyor.

09.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:34Nalan'dan gece yarısı baskın

Yenişarkısı için özenle hazırlanan başarılı şarkıcı, 20 yıllık dostu ve aranjörü olan usta isim 'ın stüdyosuna geçtiğimiz gece yarısı adeta baskın yaptı.İkinci evi olan stüdyonun ışıklarının sabaha kadar açık olduğunu bildiğini belirten Nalan,yeni şarkısınının okumasını da yaptı.

Nalan "Selim Çaldıran arı gibi"

Selim Çaldıran'ın arı gibi çalışkan olduğunu dile getiren Nalan "İlk albümünden bu yana iş ortaklığımız devam ediyor. Abiliği,dostluğu için kendisine sonsuz teşekkürler ederim" dedi. Sabahın ilk ışıklarına kadar çalışan ikili,bu güzel anı da selfie pozuyla taçlandırdı.


Çaldıran, Selim, Güncel

Kaynak: Bültenler

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