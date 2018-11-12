Nalbantlık mesleğinin son temsilcisi

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:39



12 Kasım 2018 Pazartesi 12:39

Nalbantlık mesleğinin son temsilcisiBALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kırsal Dutluca Mahallesi'nde eşek nallayan Ahmet Ercanaslan, mesleğinin son temsilcisi. Ercanaslan, telefonla arayan müşterilerinin ayağına giderek eşek ve atları nallıyor. Havran'da nalbantlık yapan 46 yaşındaki Ahmet Ercanaslan, Burhaniye, Ayvalık, Edremit, Ayvalık ve İvrindi ilçelerinde hizmet verdiğini söyledi. Eski yıllarda körfez yöresinde 20'nin üzerinde nalbandın görev yaptığını anlatan Ercanaslan, müşterilerin ayağına gittiğini belirtti. Mesleğin bitmekte olduğunu kaydeden 2 çocuk babası Ahmet Ercanaslan, "Ben bu mesleği 35 yıldan beri yapmaktayım. Eskiden eşek çoktu buralarda. Fakat bu meslek teknolojiye yenik düştü. Eskiden körfezde 20'nin üzerinde nalbant vardı. Şimdilerde 2-3 kişi kaldı. Onların da bir kısmı yapmıyor bu mesleği. Ben sağa sola gidiyorum. Ayağa hizmet veriyoruz artık. Eskiden dükkana gelirdi atlar, eşekler. Ayvalık, İvrindi, Burhaniye gibi yerlere müşterinin ayağına gidiyoruz. Telefonla arıyorlar. Mesleğimden memnunum. Artık bizim mesleğimiz öldü gibi. Eskiden çıraklık vardı. Bu işin okulu çıktı. Bizim gibi ustadan yetişen yok artık" dedi.Köyde eşeksiz yapamadığını anlatan 72 yaşındaki Yusuf Temel, "Biz eşeksiz yapamıyoruz. Ahmet usta Havran'dan geliyor. Nalbant olmasa işimiz kötü. Ne yapacağız ben de bilmiyorum. Eşek kalmadı, nalbant kalmadı" diye konuştu.