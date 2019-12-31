Sosyal Medya Fenomenlerinin Müzik Listelerini Alt Üst Ettiği Şu Günlerde Nalet Bebe'den İddialı Bir Şarkı!

Önümüzdeki günlerde vizyona girecek olan ve başrolünde Ömer Başdoğan'ın yer aldığı "Şahane Hayaller" isimli sinema filminin müziği olan şarkının klibi ise renkli öğelerden oluşuyor. Gazino sahnesinde çekilen klipte Nalet Bebe'nin renkli ceketi çok konuşulacak gibi.

Ömer Başdoğan'ın ILS Vision Music etiketiyle ve Eren Medya İşbirliği ile yayınlanan klibin yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı'nın üstlendi. Sözü Ömer Başdoğan ve Bilal Sonses, müziği ise Bilal Sonses'e ait olan şarkının aranjesini ve prodüktörlüğünü Kerem Ökten yaptı.

Ömer Başdoğan'ın kendi esprili tarzıyla sahne performansı sergilediği klip gazino formatında çekildi. Sosyal medyada milyonların takip ettiği Ömer Başdoğan'ın bu klibi Yeni Maksim adıyla klip için özel olarak tasarlanan bir gazinoda çekildi.