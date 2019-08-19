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Nallıhan Belediyesi'nden ilçeye yeni ekmek fırını çalışması

Ankara'nın Nallıhan Belediyesi taşra ve kalabalık mahallerde yaşayanlar için başlattığı çalışmayla 7 mahalleye 7 ekmek fırını yapacak.

19.08.2019 19:12 Nallıhan Belediyesi'nden ilçeye yeni ekmek fırını çalışması
Ankara'nın Nallıhan Belediyesi taşra ve kalabalık mahallerde yaşayanlar için başlattığı çalışmayla 7 mahalleye 7 ekmek fırını yapacak.
Nallıhan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçenin Soğukkuyu, Subaşı, Güzelöz, Bozyaka, Beycik, Akdere ve Çive mahallelerine, muhtarların isteği üzerine kagir ve taş fırın yapılacağı bildiri
Açıklamada, mahallelerin içinde muhtarlığın göstereceği yer ve mekanlara fırın yapma çalışmalarını başlatılacağı ve mahalle sakinlerinin fırınları meyve kurutmada ve ekmek pişirmede kullanacakları kaydedildi.

Nallıhan, Akdere, Subaşı, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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