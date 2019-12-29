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Nallıhan Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yem

Nallıhan Belediyesi ekipleri ilçenin muhtelif yerlere sokak hayvanları için yem bıraktı.

29.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:42 Nallıhan Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yem
Belediyesi ekipleri ilçenin muhtelif yerlere sokak hayvanları için yem bıraktı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada kurulan yemlikler sayesinde hayvanların soğuk kış günlerinde aç kalmamalarının sağlandığı belirtildi.
Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, soğuk havaların insanlar için olduğu kadar sokaktaki hayvanlar içinde hayatı zorlaştırdığını dile getirerek, "Bu zorluğu azaltmak için aldığımız mamaları kış boyunca belediye ekipleri tarafından kurulan yemliklere dağıtmaya, bırakılmaya devam edeceğiz." dedi.

Nallıhan, Güncel

Kaynak: AA

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