Nallıhan Belediyesi sokak hayvanları için yem bıraktı
Ankara'nın Nallıhan Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yem bıraktı.
14.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:28
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nallıhan Belediyesi'nin salgının yaygınlaşmaması için sahada sıkı tedbirler alıp ve bu zorlu dönemde sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçları gideriliyor.
Ekipler, ilçedeki park ve bahçelerde bulunan besleme kaplarını düzenli olarak kontrol ederek, mama ve su takviyesi yapıyor.
Kaynak: AA