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Nallıhan Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Nallıhan Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

10.01.2020 19:40 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:40Nallıhan Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.
Belediye Başkanı İsmail Öntaş ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç, başkanlık makamında sözleşmeye imza attı.
Belediye Başkanı Öntaş, sözleşmenin çalışma hayatında bir ücret dengesi oluşmasına katkı sağlayacağını belirterek tüm çalışanlara hayırlı olmasını diledi.
BEM-BİR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç de sözleşmenin Nallıhan Belediyesi çalışanları için hayırlı olması temennisinde bulundu.

İsmail Öntaş, Nallıhan, Güncel

Kaynak: AA

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