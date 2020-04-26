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Nallıhan Belediyesinden ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, ramazan ayı süresince ihtiyaç sahiplerine yemek yardımında bulunacaklarını bildirdi.

26.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:54
Nallıhan Belediyesinden ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı
Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, ramazan ayı süresince ihtiyaç sahiplerine yemek yardımında bulunacaklarını bildirdi.
Öntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle ramazan çadırı kuramadıklarını söyledi.
Belediyenin aşevinde her gün yemek pişirildiğini belirten Öntaş, şöyle konuştu:
"Bu sıcak yemeklerimizi yardıma, bakıma muhtaç aile ve kişilere ulaştıracağız. Belediye olarak mahallelerde, muhtarlarımız aracılığıyla belirlenen kişilere ekiplerimiz her akşam iftar öncesi, ramazan pidesiyle 3 çeşit yemeği ulaştıracak. Bu insanların da ramazan ayı boyunca sıcak yemek yemelerine de imkan sağlamış olacağız. Ayrıca, bu kişiler arasında sürekli yemek verilen insanlarımız da mevcut."

Kaynak: AA

Etiketler: İsmail Öntaş, Nallıhan, Güncel , Haber
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