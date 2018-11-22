Nallıhan Belediyesinin Çalışmaları

22 Kasım 2018 Perşembe 15:16



22 Kasım 2018 Perşembe 15:16

Nallıhan Belediyesi ilçeye bağlı taşra mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.Belediye, ilçenin taşra mahallelerinde bulunan muhtarlık binası mescit, cami gibi ortak kullanılan binaları elden geçirerek tadilatını yapıyor.Bu kapsamda Alan, Eğri, Öşürler, Subaşı, Yukarı Kavacık, Epçeler, Güzelöz, Sobran, Çalıcalan, Belenalan, Bozyaka, Ericek, Yukarıpınar, Uluköy mahallelerinde birçok yer onarıldı.Belediye Başkanı İsmail Öntaş yaptığı yazılı açıklamada, mahallelere verilen hizmetlerin artarak sürdürüldüğünü söyledi.Kırsal mahallerde yaşayan halkın sosyal yaşantılarının da iyileştirilmesi için uğraş verdiklerini ifade eden Öntaş, "Sürdürülen çalışmalarla buralardaki binaların uzun süre sağlıklı ve güvenli bir şekilde hizmet vermelerini amaçlıyoruz. Ayrıca, mahalle sakinlerinin daha temiz ve sağlıklı ortamlarda etkinlikler düzenlemelerine vesile oluyoruz." dedi.