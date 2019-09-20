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Nallıhan coğrafi işaretli ürünlerini tanıttı

Nallıhan Belediyesi, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen 2'inci Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne katılarak iğne oyası ve Nallıhan örtmesinin tanıtımını yaptı.

20.09.2019 15:02Nallıhan coğrafi işaretli ürünlerini tanıttı
Nallıhan Belediyesi, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen 2'inci Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne katılarak iğne oyası ve Nallıhan örtmesinin tanıtımını yaptı.
Belediye Başkanı İsmail Öntaş, yaptığı açıklamada coğrafi işaretli ürünleri uluslararası alana taşımak istediklerini, kentin diğer değerlerine de coğrafi işaret belgesi almak için çalışma yapacaklarını belirtti.
Öntaş, düzenledikleri defile ile sergiledikleri yöresel değerlerin büyük beğeni kazandığını da kaydetti.

Ankara Ticaret Odası, İsmail Öntaş, Nallıhan, Güncel

Kaynak: AA

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