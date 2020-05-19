Nallıhan'da 19 Mayıs balkonlara taşındı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yıl dönümünde vatandaşlar balkonlara çıkarak, saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okuyarak alkışlarla kutlamalarını gerçekleştirdi.

Nallıhan'da 19 Mayıs balkonlara taşındı
19.05.2020 20:57 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:57
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yıl dönümünde vatandaşlar balkonlara çıkarak, saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okuyarak alkışlarla kutlamalarını gerçekleştirdi.

Nallıhan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, balkonlarda kutlandı. Saat 19.19'da balkonlarına çıkan vatandaşlar, İstiklal Marşı'nı okuyarak alkışlarla kutlamalarını gerçekleştirdi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından vatandaşlar alkışlarla bayram coşkusunu yaşadı. - ANKARA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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