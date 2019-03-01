Nallıhan'da Adem Projesi Başladı

Kaynak: AA

Nallıhan Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın yıllık 250 bin lira bütçeli 400 kadına eğitim verilmesini amaçlayan Aile Destek Merkezi Projesi'ni (ADEM) başlattı.Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, proje sayesinde ilk etapta 6 aylık sürede yaklaşık 200 kadın kursiyere eğitim verilecek.Açılan kurslar İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi ortaklığıyla yürütülecek, kursiyerlere her gün için 30 lira harçlık verilecek.Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürlüğü uzmanlarının desteğiyle aile eğitim programı kapsamında, kursiyerler eğitim görürken çocuklarının da kreşte eğlenceli vakit geçirip eğitim alması planlanıyor.