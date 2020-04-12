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Nallıhan'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

Ankara'nın Nallıhan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

12.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:38
Nallıhan'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi
Ankara 'nın Nallıhan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belediye Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.
Büyükşehirlerde uygulanan 2 gün sokağa çıkma yasağını değerlendirerek boş olan cadde ve sokaklarda dezenfekte yaptıklarını ifade eden Selvi, şunları kaydetti:
"Pazartesi günü sokağa çıkması gerekenler tertemiz bir cadde ve sokağa çıkmış olacaklar. Ekiplerimiz bugün de ilerleyen saatlere kadar, temizlik ve dezenfekte çalışmasını sürdürecekler. Yaptığımız tüm bu çalışmalar vatandaşlarımızı korumak için. Halkımızın her zaman bizim uyarılarımıza dikkat etmesini istiyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Nallıhan, Ankara, Güncel
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