Nallıhan'da caddeler göle döndü
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sonrası caddeler göle döndü.
22.06.2020 22:23 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:02
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağanak yağmur sonrası yollar üzerinde biriken yağmur suları nedeniyle D-100 karayolu Sanayi bölümünde trafik bir müddet aksadı. Oluşan su birikintilerine Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ederek yolu trafiğe açtı.
Nallıhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 21.00-22.00 saatleri arasında kuvvetli sağanak beklendiğinden vatandaşların sel, su baskını, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi. - ANKARA
Kaynak: İHA