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Nallıhan'da dezenfekte çalışması yapıldı

Nallıhan ilçesinde okullarda, toplu taşım araçlarında ve camilerde koronovirüs tedbirleri kapsamında ilaçlama yapıldı.

13.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:02
Nallıhan'da dezenfekte çalışması yapıldı
Nallıhan ilçesinde okullarda, toplu taşım araçlarında ve camilerde koronovirüs tedbirleri kapsamında ilaçlama yapıldı.
Nallıhan Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde ibadethaneler başta olmak üzere, toplu taşım araçları, öğrenci servisleri ve bazı mekanları ilaçladı.
Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, koronavirüse karşı tüm önlemlerin alındığını, ekiplerin dezenfekte çalışmasını sürdürdüğünü söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler : Nallıhan, Güncel

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