Haberler» Güncel» Haber

Nallıhan'da erişte zamanı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde geleneksel kış yemeklerinden erişte, her hanede kesilmeye devam ediyor.

24.07.2019 10:24 Nallıhan'da erişte zamanı
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde geleneksel kış yemeklerinden erişte, her hanede kesilmeye devam ediyor.

Nesilden nesile aktarılan erişte Nallıhan'da da birçok kişi tarafından yapılmaya devam ediyor. Evde yapılan bir makarna çeşidi olan geleneksel köy eriştesi ince ince kesildikten sonra güneş altında kurutularak doğal yollarla yapılıyor. Bazı yörelerde erişte kesme olarak da biliniyor.

Vitaminler açısından oldukça zengin ve doyurucu bir besin olan erişte, Anadolu'nun zor durumda olduğu zamanlarda da sıkça tüketildi. Şeker hastaları için önerilen ideal bir yiyecek olan erişte, sindirim sistemini de yormuyor.

Erişteyi her yıl kestiklerini dile getiren Aynur Yüksel, "Yıllardan beri makarna keseriz. Aile büyüklerimizden gördüğümüz geleneği sürdürmeye devam ediyoruz" dedi. - ANKARA

Nallıhan, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Haberleri
10:44   Düzce'de selde kaybolan 2 çocuk aranıyor
10:44   Van'da tarihi eser kaçakçılığı
10:41   KARADENİZ'DE UÇAKLA YUNUS SAYIMI SONA ERDİ
10:41   Milyonluk dolandırıcılığa verilen ceza "hukuka uygun" bulundu
10:41   ŞEHİT OĞLUNUN İSMİNİN ALT GEÇİDE VERİLDİĞİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
10:40   ATATÜRK HAVALİMANI APRONUNDAKİ HURDA UÇAKLARI DIŞARI ÇIKARTACAK YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
10:40   Adıyaman'da kurbanlık satışları başladı