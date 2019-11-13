Haberler » Güncel » Nallıhan'da ev yangını - Haber

Nallıhan'da ev yangını

Nallıhan ilçesinde çıkan yangında ahşap bir ev kullanılamaz hale geldi.

13.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:12Nallıhan'da ev yangını
ilçesinde çıkan yangında ahşap bir ev kullanılamaz hale geldi.
Uluhan Mahallesi'nde Mehmet Yerlikaya'ya (83) ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine Yerlikaya ve eşi tahliye edilerek durum itfaiyeye bildirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Nallıhan İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürülen yangın, evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.
Yangının, elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.
Olay yerine gelerek Mahalle Muhtarı Hasan Armağan ve yetkililerden bilgi alan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, evlerini kaybeden yaşlı çiftin her türlü ihtiyacının karşılanacağını ifade etti.

Nallıhan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:47 Ataşehir Belediyesi önünde"işten atılanlar geri alınsın" eylemi
20:46 Bayrampaşa'da banka soyguncusu vatandaşlar tarafından yakalandı; sıcak anlar kamerada...
20:46 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray'da
20:46 İngiltere'de dondurulmuş etlerin içinde uyuşturucu ele geçirildi
20:45 DEAŞ terör örgütü üyesi 9 şüpheli silah ve EYP'lerle yakalandı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
20:09 Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı
19:58 Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı
19:56 Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine Cumhuriyetçi senatörleri de davet etti
19:55 MSB: YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
13.11.2019 20:49:26