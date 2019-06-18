18.06.2019 18:35
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Nallıhan'da Halk Eğitim Merkezi sergisi

Nallıhan

Nallıhan'da Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin 2018-2019 eğitim öğretim dönemi yıl sonu sergisi açıldı.

Nallıhan'da Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin 2018-2019 eğitim öğretim dönemi yıl sonu sergisi açıldı.
Çayırhan Mahallesinde açılan sergiye Kaymakam Murat Kahraman, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Arıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice ile diğer ilgililer katıldı.
Belediye Kültür Merkezindeki serginin açılışında konuşan Merkez Müdürü Şazimet Erbil, 2018-2019 eğitim öğretim dönemi süresi içinde 252 kurs açtıklarını ve bu kurslardan 4 bin 852 vatandaşın faydalandığını söyledi.
Yapılan konuşmanın ardından halk oyunu gösterisi ve atık eşyalardan üretilen eşyaların gösterildiği defile sergilendi.
Kaynak: AA
Çayırhan, Nallıhan, Güncel

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