Nallıhan'da "Kadına Şiddetin Önlenmesi" Semineri

Nallıhan
ilçesinde, "Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi" konulu seminer düzenlendi. Ankara Jandarma
Alay Komutanlığı ile Çayırhan
Mahalle Muhtarlığı işbirliğinde bir düğün salonunda düzenlenen seminere kadınlar ilgi gösterdi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlilerince verilen seminerde, kadınların ne tür şiddete maruz kaldığı ve şiddetin önlenmesi, şiddetin çocuklar üzerindeki etkileri, koruyucu tedbirler ve Alo 183 Sosyal Destek hattı konularında bilgi verildi.
Çayırhan,Jandarma,Ankara,Nallıhan