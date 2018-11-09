09 Kasım 2018, 17:19
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Nallıhan'da "Kadına Şiddetin Önlenmesi" Semineri

Nallıhan

Nallıhan ilçesinde, "Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi" konulu seminer düzenlendi.

Nallıhan ilçesinde, "Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi" konulu seminer düzenlendi.

Ankara Jandarma Alay Komutanlığı ile Çayırhan Mahalle Muhtarlığı işbirliğinde bir düğün salonunda düzenlenen seminere kadınlar ilgi gösterdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlilerince verilen seminerde, kadınların ne tür şiddete maruz kaldığı ve şiddetin önlenmesi, şiddetin çocuklar üzerindeki etkileri, koruyucu tedbirler ve Alo 183 Sosyal Destek hattı konularında bilgi verildi. Çayırhan,Jandarma,Ankara,Nallıhan
09 Kasım 2018 Cuma 17:19