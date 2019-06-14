14.06.2019 18:13
Haberler»Güncel » Haber

Nallıhan'da karne sevinci

Nallıhan

Nallıhan'da anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören yaklaşık 4 bin 372 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Nallıhan'da anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören yaklaşık 4 bin 372 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

2018 - 2019 eğitim - öğretim yılının sona ermesi nedeniyle, Çayırhan Cumhuriyet İlkokulu ve Hüsamettin Değirmenci Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni gerçekleşti. Törene Nallıhan İlçe Kaymakamı Murat Kahraman, Belediye Başkanı İsmail Öntaş, İlçe Jandarma Komutanı J. Üstğ. Ufuk Çampaşalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, okul idarecileri, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Öğrencilerin karne sevincine ortak olan İsmail Öntaş öğrencilere karnelerini teslim etti. Öntaş yaptığı konuşmasında "Başta bu eğitim öğretim yılında gayret gösteren tüm öğretmen arkadaşlarımızı sevgili öğrenci kardeşlerimizi çalışmalarından ve başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Yoğun bir okul dönemi sonunda tatile girecek öğrencilerimizin dinlenmeleri oyun oynamaları daha fazla kitap okumaları ve sevdikleriyle birlikte zaman geçirmeleri için bir fırsat olacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Çayırhan, İsmail Öntaş, Nallıhan, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:02 Uçuş Günü heyecanı 4 Ağustos'ta
19:02 Tanzanyalı öğrenci, İletişim Fakültesi birincilikle bitirdi
19:02 Bitlis'te köpeğe işkence iddiası
19:01 Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü
19:01 Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:59 Ankara'da rüşvet operasyonu
18:56 YÖK Başkan vekili Er değişimleri anlattı