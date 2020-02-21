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Nallıhan'da kayıp olan yaşlı kadın 6 gündür bulunamadı

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Eymir köyünde 6 gün önce kaybolan Fatma Uykun isimli kadını arama çalışmaları devam ediyor.

21.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:05Nallıhan'da kayıp olan yaşlı kadın 6 gündür bulunamadı
'nın ilçesi köyünde 6 gün önce kaybolan Fatma Uykun isimli kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Eymir köyünde yaşayan Fatma Uykun (61) evine dönmeyince yakınları jandarma, AKUT ve AFAD ekiplerine verdi. Vatandaşların da arama çalışmalarına katılmasıyla kadının güvenlik kamerasına takılan son görüntülerine ulaşıldı. Kaybolan teyzenin kızı Miyase Yıldız, "Kamera kayıtlarına baktığımızda en son görüntüsü 15.55'te mezarlık tarafında görüldü. Oradan sonra hiçbir ize rastlanmıyor. Ben şahsen annemin arabayla götürüldüğüne inanıyorum. Çünkü hiçbir ize rastlayamadık. Annem yaklaşık 25 senedir hastaydı. Geçen sene de böyle bir olay yaşamıştık. Ama karanlıkta yolu karıştırdığı için dağ yoluna doğru gitmiş o yüzden kaybolmuştu. Beypazarı'nda görüldüğü iddialarla ilgili de 5-6 kişi gördüğünü söylüyor ama kesin net somut bir bilgiye ulaşamadık. Ne bir delil ne bir ayak izi bulabildik" dedi.

Aile kayıp ilanları bastırarak civar ilçelerde de dağıtımını yaparak tüm halkın duyarlı olup annelerinin bulunması hususunda arama çalışmalarına katılmalarını rica etti. Ekipler hala çalışmalarına devam ederken aile Fatma Uykun'dan gelecek güzel haberi bekliyor. - ANKARA

Nallıhan, Ankara, Eymir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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