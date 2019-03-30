Nallıhan'da Kör Noktalara Dışbükey Ayna Yerleştirildi

Nallıhan
Belediyesi, kazalara neden olan kör noktalara, dışbükey ayna yerleştirdi.
Belediye ekipleri tarafından görüş mesafesinin rahatlaması, araç kontrolünün sağlanabilmesi için üç noktaya dış bükey ayna konuldu.
Sürücü Hali Kaya, Nallıhan Devlet Hastanesi
ile Aydın
Caddesi'nin birleştiği noktaya dış bükey ayna konulmasını sürücüler açısından çok önemli olduğunu söyledi. Ayna
sayesinde, karşıdan çıkan aracı rahatlıkla görebildiğini belirten Kaya, "Belediye yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kavşaktan sonra iki kavşağa daha dış bükey ayna konulmuş, ellerine sağlık diyorum." dedi.
Güncel
Kaynak: AA