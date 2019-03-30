30 Mart 2019, 17:45
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Nallıhan'da Kör Noktalara Dışbükey Ayna Yerleştirildi

Nallıhan

Nallıhan Belediyesi, kazalara neden olan kör noktalara, dışbükey ayna yerleştirdi.

Nallıhan Belediyesi, kazalara neden olan kör noktalara, dışbükey ayna yerleştirdi.

Belediye ekipleri tarafından görüş mesafesinin rahatlaması, araç kontrolünün sağlanabilmesi için üç noktaya dış bükey ayna konuldu.

Sürücü Hali Kaya, Nallıhan Devlet Hastanesi ile Aydın Caddesi'nin birleştiği noktaya dış bükey ayna konulmasını sürücüler açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Ayna sayesinde, karşıdan çıkan aracı rahatlıkla görebildiğini belirten Kaya, "Belediye yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kavşaktan sonra iki kavşağa daha dış bükey ayna konulmuş, ellerine sağlık diyorum." dedi. Güncel
Kaynak: AA