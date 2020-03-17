Nallıhan'da korona virüs tedbirleri kapsamında ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam ediliyor.
17.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:35
Ankara 'nın Nallıhan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam ediliyor.
Tüm dünyayı risk altında tutan korona virüs salgınına karşı Nallıhan dip bucak ilaçlanıyor. Salgına karşı alınan önlemler ve halk sağlığı düşünülerek alınan karar doğrultusunda ilçe genelinde ibadethane, okul, kamu binaları, kıraathane, kahvehane, dükkan, park ve bahçelerde ilaçlama yapıldı. - ANKARA
Tüm dünyayı risk altında tutan korona virüs salgınına karşı Nallıhan dip bucak ilaçlanıyor. Salgına karşı alınan önlemler ve halk sağlığı düşünülerek alınan karar doğrultusunda ilçe genelinde ibadethane, okul, kamu binaları, kıraathane, kahvehane, dükkan, park ve bahçelerde ilaçlama yapıldı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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